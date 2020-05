VIAGEM DE SABORES Confira dicas para comprar bacalhau Como cada espécie tem características próprias, é importante saber reconhecê-las

14 MAI 2020 - 10h:57 Por Paulo Machado/Isabelly Melo

O bacalhau é um método e conservação que muda a textura por ser seco e salgado. É preparado com alguns tipos de peixe, pelos quais são salgados e secados apropriadamente. A espécie mais adequada para a produção do bacalhau é o gadus morhua. Mas há ainda outros tipos. Como cada espécie tem características próprias, é importante saber reconhecê-las para fazer o uso mais adequado e também pagar um preço justo.

Para isso, o ideal é ver o peixe inteiro ou pelo menos o filé com a cauda, diferente em cada espécie. Caso isso não seja possível, a compra deve ser feita num fornecedor de sua confiança. Para verificar se o bacalhau está bem seco, segure-o pela cauda, o filé deve permanecer reto ou curvar-se ligeiramente.

O ideal é calcular de 180g a 250 g de bacalhau por pessoa. Outra dica importante é retirar a pele do bacalhau antes da dessalga, puxando-a firmemente. As dicas aqui colhidas vem do livro 400g - técnicas de cozinha da Companhia editora nacional. E se quiser aprender uma receita gostosa de bacalhau com azeite de oliva extra virgem Nousegons, produzido de forma artesanal na Catalunha corre lá no meu canal do YouTube, Chef Paulo Machado.

Está e outras receitas com azeite estarão no ar a partir deste final de semana. Apure os sentidos e bom apetite!