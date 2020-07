CULTURA Confira lista dos contemplados no MS Cultura Presente II Artistas devem receber auxílio de R$1.800,00, a ser pago em duas parcelas

31 JUL 2020 - 15h:20 Por Giovanna Dauzacker/CBN

Quase 800 artistas foram contemplados pelo Edital de Emergência de atrações culturais do “Projeto MS Cultura Presente II”, que atendeu as áreas de Artes Cênicas, Música, Artes Visuais, Audiovisual, Artesanato, Literatura e Patrimônio Cultural, além da Economia Criativa, Pesquisa Cultural e profissionais da Produção Artística.

Cada artista e/ou profissional selecionado receberá um prêmio de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) bruto, a ser pago em 2 (duas) parcelas mensais e sucessivas no valor de R$ 900,00 (novecentos reais) bruto, conforme explica a presidente da Fundação de Cultura do MS, Mara Caseiro.

Nas propostas apresentadas por grupos de até 4 (quatro) integrantes, cada integrante receberá individualmente nas suas respectivas contas correntes a premiação de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) bruto, parcelada em duas vezes. Grupos com mais de 4 (quatro) integrantes receberão o limite de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) bruto de premiação, parcelados em duas vezes, rateados em partes iguais e depositados nas respectivas contas correntes de cada um dos integrantes do grupo.

A lista dos selecionados se encontra nas páginas 23 a 28 do Diário Oficial do Estado do dia 17 de julho.

(Com informações do Portal do MS)