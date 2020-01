AGRONEGÓCIO Confira orientações para concessão do Selo Arte Em MS, produtores de queijo artesanal serão os primeiros a garantirem selo

13 JAN 2020 - 13h:13 Por Giovanna Dauzacker/CBN CG

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) regulamentou, no ano passado, a Lei do Selo Arte, que possibilita a venda interestadual de produtos artesanais de origem animal. A fiscalização e normatização ficaram sob responsabilidade dos órgãos de cada unidade federativa.

Para a comercialização, os produtos serão normatizados individualmente. Em Mato Grosso do Sul, em razão da grande demanda, o primeiro a garantir o selo será o queijo artesanal. De acordo com o gerente de desenvolvimento agrário e abastecimento da Agraer, Araquem Midon, a regulamentação para produção e comercialização do produto foi criada em dezembro de 2019. Confira no site da Iagro.

Agora, com a concessão vigente, estão sendo identificados os padrões de qualidade do queijo, para definir os tipos produzidos no Estado. “Por se tratar de um alimento, é exigido esse padrão.”, explica o gerente.

Se você produz queijo artesanal e tem interesse em aderir ao Selo Arte, confira as orientações do profissional: