EFEITO CORONA Confira os cuidados com os Pets durante a pandemia Pode fazer carinho quando chegar da rua? Pode passear? Tem que dar banho?

21 ABR 2020 - 14h:03 Por Gabi Couto / CBN

Muitas pessoas estão com dúvidas sobre a situação de seus bichinhos de estimação em relação a pandemia do novo coronavírus. Para esclarecer sobre o assunto, nós entrevistamos a médica veterinária especializada em dermatologia de pequenos animais, Cristiane Wilhelm, que deu dicas de como manter a sua saúde e a do seu pet em dia.