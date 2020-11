ELEIÇÕES 2020 Confira os eleitos na Região Norte de MS Em Coxim, Edilson Magro foi eleito como prefeito do município para gestão 2021-2024

15 NOV 2020 - 21h:43 Por Isabelly Melo

Na disputa pela prefeitura de Coxim, cidade a 254km de Campo Grande, o advogado Edilson Magro foi eleito prefeito com 53,15%% dos votos válidos, e assumirá o comando da prefeitura de Coxim a partir do próximo ano até 2024.

Na demais cidades da região os resultados foram da seguinte forma:

Pedro Gomes

A maioria da população, 56,38% reelegeu William Luiz Fontoura (DEM), juntamente com o vice Doglas de Oliveira, para mais quatro anos no comando da prefeitura de Pedro Gomes, de 2021 até 2024.

Rio Verde

José de Oliveira Santos (MDB), foi eleito prefeito de Rio Verde, com 74,56% dos votos válidos. José e o vice, Réus Fornari, assumem a cadeira na prefeitura em 2021, seguindo até 2024.

Alcinópolis

Único candidato, Dalmy Crisostomo da Silva, do Democratas, confirmou a reeleição a prefeito da cidade com mais de 1.500 votos.

Costa Rica

Delegado Cléverson (PP) foi eleito por 50,51% prefeito da cidade, com o vice Roni Cota.

Figueirão

Juvenal Consolaro (PTB), conhecido como Professor Juvenal, garantiu a cadeira de prefeito com 42,02% dos votos válidos. Juvenal assumirá a prefeitura em 2021, juntamente com o vice Jorge Enfermeiro.

Sonora

Candidato do Democratas, Enelto Ramos foi eleito prefeito de Sonora com 50,35% dos votos válidos, juntamente com o vice Pr. Valter.

Paraíso das Águas

Anizio Andrade (DEM), foi eleito a prefeito com 69,57% dos votos válidos, assumindo o principal cargo do município a partir de 2021, com o vice Roberto Carlos.

Camapuã

Manoel Nery (DEM), com 57,15% dos votos válidos será o prefeito da cidade de 2021 a 2014, com o vice Targino.

Bandeirantes

Apesar de ser o candidato mais votado (com 50,63% dos votos válidos), Alvaro Nackle Urt (DEM), está com a candidatura anulada sub judice, sendo assim, Marcelo Abdo (MDB) assumi a prefeitura de Bandeirantes com 31,02% dos votos. Abdo assumirá a prefeitura juntamente com o vice Jair Pereira.

São Gabriel do Oeste

Com mais de 75,51% dos votos válidos, Jeferson Tomazoni (PSDB), está eleito prefeito de São Gabriel, com o vice Valdecir Malacarne.

As composições de cada câmara municipal e quais serão as maiores bancadas de vereadores eleitos para o período de 2021 a 2024, serão conhecidas após a total apuração dos votos deste domingo.