TRÂNSITO Confira quais ruas de Campo Grande estarão interditadas Orientação da Agetran é para que condutores e pedestres tenham atenção redobrada

12 FEV 2020 - 15h:30 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) alerta para interdições em algumas vias de Campo Grande.

Confira o período e as ruas que estarão fechadas:

Período: 07/02/2020 a 21/02/2020

Motivo: Obra Park Platinum

Endereço: Rua da Paz entre as ruas Rio Grande do Sul e Bahia

Horário: 07h00 às 17h00

Período: 13/02/2020

Motivo: Simulado de Emergência

Endereço: Travessa José Bacha – entre as ruas 26 de Agosto e 15 de Novembro

Horário: 05h00 às 11h00

Período: 08/03, 12/04 e 10/05

Motivo: Evento Praça da Bolívia

Endereço: Rua Aníbal de Mendonça entre as ruas das Garças e Dias Ferreira; Rua Dias Ferreira entre as ruas Aníbal de Mendonça e Barão da Torre; Rua Barão da Torre entre as ruas Dias Ferreira e das Garças.

Horário: 08h00 às 18h00

Período: 15/02/2020

Motivo: Evento Religioso

Endereço: Rua Luiz Louzinha entre as ruas Floriano Paula Corrêa e Ranulfo Corrêa

Horário: 14h00 às 23h00

Período: 15/02/2020

Motivo: Evento Religioso

Endereço: Rua Vasconcelos Fernandes entre a Ruas Barão do Rio Branco e a Avenida Afonso Pena

Horário: 18h00 às 23h00

Período: 15/02/2020

Motivo: Evento Religioso

Endereço: Rua Leão Zardo entre as ruas Diogenes Inácio de Souza e Otávio Inácio de Souza

Horário: 15h00 às 20h00

Período: 15/05/2020

Motivo: Desfile de Carnaval

Endereço: Saindo da Rua Barão do Rio Branco, Rua 13 de Maio, Avenida Afonso Pena, Rua 14 de Julho e finalizando na Rua Barão do Rio Branco

Horário: 09h00 às 13h00

Período: 15/02/2020

Motivo: Bloco de Carnaval

Endereço: Rua Barão do Rio Branco entre as ruas 14 de Julho e 13 de Maio

Horário: 08h00 às 13h00

Período: 15/02/2020

Motivo: Ensaio

Horário: 18h00 às 23h00

Endereço: Avenida São Nicolau entre as ruas Santa Mônica e Santa Rosa (sentido bairro/centro)

Período: 16/02/2020

Motivo: Evento

Horário: 13h00 às 23h00

Endereço: Rua Grande Floresta entre as ruas Anacá e a Baobá

(Com informações da Prefeitura Municipal de Campo Grande)