VIAGEM DE SABORES Confira uma deliciosa receita de arroz boliviano O prato se assemelha aos pratos de arroz de forno típicos da cozinha brasileira

8 JUL 2020 - 11h:03 Por Paulo Machado/Isabelly Melo

Este arroz se assemelha aos pratos de arroz de forno típicos da cozinha brasileira, de reaproveitamento, em que se utilizam as sobras de arroz enriquecidas com ingredientes cotidianos.

Quando leva milho e ervilha, essa mistura costuma ser chamada de “prato da Bolívia”, país em que é muito comum. Porém, quando utilizamos esses ingredientes enlatados, o resultado não é bom: sugiro, assim, milho e ervilha frescos, ou pelo menos congelados.

Provei-o pela primeira vez na Fazenda San Francisco, em Miranda, e o que me chamou a atenção foi a riqueza de sabores e a harmonia entre eles, mesmo com uma variedade grande de ingredientes. Por isso, pode ser servido como prato único.

Ingredientes:

200 g de arroz agulhinha

200 g de carne bovina moída

100 g de batata palha

100 g de ervilhas congeladas ou em lata

Suco de 1 limão taiti

200 g de alho picado

200 g de cebola picada

1 pimentão vermelho picado

4 ovos cozidos picados

1 maço de salsinha picada

2 pimentas dedo-de-moça picadas

100 ml de extrato de tomate

150 ml de milho verde

100 ml de azeite de oliva

Água o quanto baste

6 bananas da terra picadas e fritas em óleo

100 g de queijo parmesão ralado

Sal a gosto

Modo de preparar:

Cozinhe o arroz na proporção de três partes de água para uma de arroz. Reserve. Tempere a carne com o suco de limão e o alho, batido no pilão com sal. Numa panela, aqueça o azeite e refogue a cebola e a carne. Junte o extrato de tomate, o pimentão, a ervilha, o milho e a pimenta, refogando bem.

Acrescente um copo americano de água e mantenha em fogo médio até a carne cozinhar. Ajuste o sal e reserve. Unte um refratário com um fio de azeite, disponha a carne cozida com o arroz, a batata palha, os ovos e o parmesão, soltando o arroz e misturando os ingredientes. Coloque a salsinha picada e as bananas por cima e sirva com a pimenta em conserva. Rendimento: 10 pessoas