VIAGEM DE SABORES Confira uma deliciosa receita de pão, com Paulo Machado A grande qualidade destes pães é apreciar o sabor de um bom azeite

19 MAI 2020 - 11h:56 Por Paulo Machado/Isabelly Melo

Os pães. O que falar dessas maravilhas que são sinônimos de culturas alimentares pelos quatro cantos do mundo. Se em Minas Gerais temos o pão de queijo e na Bolívia o cuñapê, ambos deliciosos bocados produzidos com farinha de polvilho a base de mandioca, na Índia uma refeição só fica completa se tiver o Naan, delicioso pão assado em forno quentíssimo chamado de tandoor. Esta receita indiana leva iogurte, sal e trigo na massa.

Muito bem, na região do Mediterrâneo o pão é obrigatório. As esfihas no Líbano, a pissaladière na Province, as cocas espanholas e até a focaccia italiana são pães graúdos que lembram pizzas, mas tem a particularidade de terem mais massa do que recheio, por que afinal a grande qualidade destes pães é apreciar o sabor de um bom azeite, o qual se utiliza fartamente para a receita e a casquinha crocante que se forma devido a humidade da massa e o preparo em forno bem quente.

Bom, vamos receita:

Focaccia tradicional.

Ingredientes:

1 Kg de farinha de trigo refinada

0,600 Kg de a?gua gelada

0,30 Kg de sal

0,15 Kg de fermento seco p/ pa?o

Azeite a vontade para ser usado na fermentac?a?o (cerca de 80 ml)

.

Modo:

.

1- Num bowl adicione a farinha, o sal e misture bem;

2- Em seguida adicione o fermento e logo depois coloque a a?gua gelada;

3- Trabalhe a massa sovando bem ate? ficar bem homoge?nea e o glu?ten estiver ativado, cerca de 20 a 30 minutos (isto quer dizer que a massa estara? mais ela?stica);

4- Apo?s sovar a massa, di?vida em duas e coloque cada parte em assadeiras de 30 por 20 cm;

5- Adicione azeite em cada forma, coloque a massa para fermentar dentro do azeite por 20 minutos.

6- Depois fac?a repetidas vezes a seguinte operac?a?o: abra a massa, de 20 em 20 minutos , por tre?s vezes. Ate? que ela fique totalmente retangular.

7- A massa deve estar macia e levemente inchada, recheie a gosto (sugesta?o: cogumelos salteados, azeitonas ou alcaparras);

8- Asse em forno pre?-aquecido a 210º C de 20 a 30 minutos, ate? o pa?o ficar corado.

É isso, se quiser ver como foi feita esta delicia entre já no Instagram do @institutopaulomachado. Bom apetite e até a próxima coluna viagem de sabores.