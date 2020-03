BRASÍLIA Congresso aprova aumento para idosos e deficientes Parlamentares também aprovaram projeto que transfere ao Congresso R$ 20 bi do or

12 MAR 2020 - 07h:42 Por Márcia Paravizzi/Ingrid Rocha

O Congresso Nacional aumentou o valor do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Com a mudança, terão direito ao benefício idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência. Ouça os detalhes: