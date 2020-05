BRASÍLIA Congresso começa semana com votações polêmicas Presidente do Congresso anuncia que o Legislativo não terá recesso no meio do ano

19 MAI 2020 - 06h:08 Por Márcia Paravizzi/ Ingrid Rocha

Presidente do Congresso anuncia que o Legislativo não terá recesso no meio do ano - Foto: Judy Jefferson/Agência Senado Deputados tentam aprovar a tempo uma MP (Medida Provisória) da regularização fundiária de terras da União. Os senadores querem votar nesta terça-feira (19) o adiamento do Enem. Ouça os detalhes:

