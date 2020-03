BRASÍLIA Congresso libera parlamentares com mais de 65 anos Mesmo com restrições por conta do coronavírus, as duas Casas marcam votações polêmicas para esta semana

16 MAR 2020 - 07h:36 Por Márcia Paravizzi/Isabelly Melo

Mesmo com restrições por conta do coronavírus/ as duas Casas marcam votações polêmicas para esta semana - Pedro França/Agência Senado Congresso Nacional edita uma série medidas para conter a propagação do coronavírus e marca votações em plenário e reuniões em comissões para esta semana.

Deixe seu Comentário