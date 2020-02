POLÍTICA Congresso Nacional abre os trabalhos de 2020 Presidente da Mesa do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, iniciou a sessão solene de abertura dos trabalhos legislativos de 2020

3 FEV 2020 - 15h:06 Por Márcia Paravizzi/Giovanna Dauzacker

O presidente da Mesa do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, iniciou a sessão solene de abertura dos trabalhos legislativos de 2020 (2º sessão legislativa da 56ª legislatura). Além de Alcolumbre, que preside o Senado Federal, compõem a Mesa o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, o procurador-geral da República, Augusto Aras, e a 1ª secretária da Mesa do Congresso, deputada Soraya Santos (PL-RJ). A mensagem do presidente da República, Jair Bolsonaro, ressaltou a expectativa de investimentos e de geração de empregos no País.