EFEITO CORONA Congresso promulga PEC do Orçamento de Guerra Rodrigo Maia já fala em retomar reformas após pandemia de coronavírus

8 MAI 2020 - 07h:04 Por Márcia Paravizzi/Isabelly Melo

O Congresso Nacional promulgou nesta quinta-feira (7) a emenda constitucional que institui o chamado Orçamento de Guerra. A emenda facilita os gastos do governo federal no combate à pandemia de coronavírus. Rodrigo Maia afirma que Congresso deve retomar reformas administrativa e tributária no segundo semestre.