BRASÍLIA Congresso recua sobre aumento do fundo eleitoral Cobranças da sociedade pressionam parlamentares

17 DEZ 2019 - 10h:28 Por Márcia Paravizzi/Ingrid Rocha

Pressionado, Congresso estuda recuar Fundo Eleitoral para R$ 2 bi, como sugere a equipe econômica do governo.

Rodrigo Maia já sinalizou redução de R$ 3,8 bilhões para R$ 2,5 bilhões, mas relator da CMO deve voltar para valor proposto originalmente pelo governo – R$ 2 bilhões. Deputados de vários partidos já mostram desconforto com as cobranças que têm recebido da sociedade e discursos contra o Fundo Eleitoral de R$ 3,8 bilhões estão cada vez mais presentes nas tribunas de Câmara e Senado, sem ninguém com disposição para fazer um contraponto.