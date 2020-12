BRASÍLIA Congresso retoma os trabalhos com agenda extensa Parlamentares acreditam ser possível votar o orçamento de 2021 e a reforma tributária

1 DEZ 2020 - 06h:14 Por Márcia Paravizzi/Ingrid Rocha

Congresso retoma os trabalhos com agenda cheia e pouco tempo para análise e votação de reformas e do orçamento antes do recesso parlamentar. Ouça os detalhes: