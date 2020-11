BRASÍLIA Congresso volta a debater a legalização dos jogos de azar Parlamentares defendem que os recursos dos impostos sejam direcionados para programas sociais

6 NOV 2020 - 06h:17 Por Márcia Paravizzi/Ingrid Rocha

A Crise econômica na pandemia reacendeu no Congresso o debate sobre a legalização das apostas no país, com a construção de cassinos em hotéis-resorts e a liberação de jogos de azar em geral, como o do bicho, caça-níqueis e bingos. Ouça os detalhes: