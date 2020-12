RCN/CBN EM AÇÃO € LIVE 2020 Conheça 5 frases do Cortella que vão te fazer pensar na vida Que ele é top demais ninguém tem dúvidas, mas a profundida dessas reflexões ter o poder de mexer com qualquer ser humano

2 DEZ 2020 - 09h:00 Por Marcus Moura/CBN

Mário Sérgio Cortella é uma das pessoas mais sensatas deste Brasil, quiçá do mundo. O último palestrante do projeto RCN/CBN em Ação – Live 2020, que acontece na sexta-feira (04), às 18h30, tem cinco frases de poder que fazem qualquer ser humano pensar na vida de maneira profunda, estilo aquelas reflexões durante o banho. Dúvida? Preparamos uma lista de peso.

A primeira frase selecionada nos levar a refletir sobre o crescimento profissional, afinal de contas nada na vida que é bom e duradouro vem fácil.

“É preciso ter o prazer como uma das referências para o trabalho, mas não como referência exclusiva. Sempre é necessário um desgaste para que você atinja um resultado”.

Ver as situações sempre pelo lado negativo não leva ninguém a nada. Para Cortella, falar sobre a dificuldade e ser pessimista, invés de enfrentar os problemas de frente, é coisa de gente vagabunda.

“O pessimista, na verdade, é um vagabundo. É muito fácil ver uma situação difícil e dizer que não vai dar certo. Difícil é se mexer para mudar isso”.

Amizade boa é aquela que te ajuda a crescer, mesmo que, às vezes, o feedback não seja o mais bonzinho. Amigo de verdade alerta sobre erros, independente se o outro vai gostar ou não.

“Os verdadeiros amigos veem seus erros e te advertem. Os falsos amigos veem do mesmo modo os teus erros e os apontam aos outros”.

Se manter fiel as essências é considerado virtude para muitas pessoas, mas o ponto de partida não poder nortear para sempre nossa vida. Raízes são fundamentais, porém não devemos encará-las como âncoras.

“Todos nós temos raízes e também âncoras. O problema é quando as âncoras superam as raízes”.

Possuir conhecimentos é um privilégio, mas este privilégio não pode ser usado para diminuir as pessoas. Devemos encantar, não colocar para baixo.

“O conhecimento serve para encantar pessoas, não para humilhá-las”

