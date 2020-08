VIAGEM DE SABORES Conheça a culinária da Transilvânia O que me chamou atenção nesta chegada de deliciosos sabores foi o doce: “Galuste cu prune”

13 AGO 2020 - 10h:08 Por Paulo Machado/Isabelly Melo

Cheguei hoje na cidade de Brasov na Romênia, mais um possível destino para os Food Safaris. Estou aqui explorando a gastronomia local que se baseia na cultura do antigo império Austro-Hungaro e influências do Oriente Médio. Além de sopas locais feitas com carne de porco, boi ou carne de carneiro muitas vezes aromatizadas com estragão e páprica. O famoso prato do leste europeu: o goulash, um ensopado de carne c/ tomates, cebola e vinho é também, e obviamente, encontrado aqui.

Mas nessa curiosa fusão entre ocidente e oriente, assados mistos de carne picada que lembram o kebab vem acompanhados da popular polenta. Mas o que me chamou atenção nesta chegada de deliciosos sabores foi o doce: “Galuste cu prune”.

É um bolinho de massa de batata, os também conhecidos “Dumplings”. Uma sobremesa típica aqui da Transilvania, influência húngara e turca. Segundo a socióloga romena Sandra Reit, você também pode encontrar estes “dumplings adocicados na Áustria, é aquele doce que a avó faz com massa de batata recheados de doces de frutas como ameixas ou marmelo.”

Uma delícia que vem servida toda coberta de açúcar e farinha de rosca. Apure os sentidos, bom apetite e fique ligado em nossa coluna Viagem de Sabores, aqui na CBN Campo Grande.

Local: Restaurante: La Ceaun, centro antigo de Brasov, Romenia.