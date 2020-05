VIAGEM DE SABORES Conheça a deliciosa receita do pintado ao urucum A especiaria é um dos ingredientes mais importantes da América Latina

5 MAI 2020 - 11h:02 Por Paulo Machado/Isabelly Melo

Você conhece o Pintado ao urucum? A especiaria é um dos ingredientes mais importantes da América Latina, e aparece no delicioso prato: pintado ao urucum, criado na década de 1970 pelo mestre João Claudelino da Silva, cozinheiro de oficiais e, natural de Corumbá.

Em Corumbá, na região rural de Ladário, ergue-se a maior formação rochosa do estado, o Maciço do Urucum, com 1065 metros. Ele recebe esse nome por conta da terra avermelhada, que se assemelha ao urucum. Originalmente, a receita leva tomate. Gosto desta versão com colorau, que é um preparo artesanal feito à base do urucum e farinha de mandioca pilados.

Para preparar empane os filés de peixe nos ovos levemente mexidos e passe na farinha de trigo temperada com sal e pimenta. Frite o peixe por imersão e reserve. Depois, numa panela, prepare o molho: refogue a cebola, o alho, o pimentão e os tomates. Acrescente o colorau, o leite de coco e o creme de leite. E depois, numa vasilha de barro, disponha um pouco do molho, os filés de pintado e cubra com mais molho. Acrescente o queijo ralado e leve ao forno pré-aquecido (180° C) até que o queijo derreta e bom apetite!