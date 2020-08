NAÇÃO CHEVROLET Conheça a velocidade e potência do Cruze Turbo LT 2020 O sedan é ótimo para viagens, e conta com controle de estabilidade e tração

14 AGO 2020 - 10h:09 Por Isabelly Melo

O seu próximo carro é exatamente como todo sedan deve ser: confortável, seguro e com a potência de um motor 1.4 turbo. Conheça o Chevrolet Cruze Turbo LT 2020, que chegou com toda a inovação e sofisticação de que você precisa para enfrentar qualquer caminho, com a potência do motor turbo, e muito mais segurança, além da exclusiva tecnologia Wi-Fi.

Exclusiva tecnologia Wi-Fi

A vida é online! Por isso, a bordo do Novo Cruze, você estará sempre conectado. Graças ao Wi-Fi nativo*, uma tecnologia pioneira da Chevrolet, você e sua família poderão ter toda a conectividade a bordo, com o seu smartphone, tablet ou notebook.

Nova câmera de visão traseira digital HD

Tenha mais resolução e qualidade de imagem na hora de estacionar, mesmo em ambientes escuros.

Easy Park

Quando for estacionar, esse sistema controla os movimentos do volante, sem o uso das mãos, através de sensores que identificam as vagas, sejam elas horizontais ou perpendiculares.

Assistente de permanência na faixa

Um trajeto seguro e sem sustos. Se o motorista a bordo do Cruze sair da faixa sem querer, o veículo emitirá um alerta e corrigirá a trajetória, com a ajuda de uma câmera frontal que detecta as faixas da estrada.

Na Nação Chevrolet de Campo Grande você garante o seu Cruze Turbo LT 2020 de R$ 106.890,00 por R$ 91.990,00 + 1ª parcela só para dezembro! Confira acessando o link.