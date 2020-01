VIAGEM DE SABORES Conheça o 'menu vivo' do Restaurante Murakami, em São Paulo O Restaurante conta com menu variado, "que nasce e morre todas as noites"

23 JAN 2020 - 12h:04 Por Isabelly Melo

O Restaurante conta com menu variado, "que nasce e morre todas as noites - Arquivo Pessoal O Restaurante Murakami, sediado em São Paulo, é o tema da Coluna Viagem de Sabores de Paulo Machado desta quinta-feira (23). O Chef Tsuyoshi Murakami é quem comanda o local, ‘focando no ingrediente em um espaço minimalista’. O restaurante conta com um menu vivo, que nasce e morre todas as noites, afim de sempre propor novidades aos clientes.

Deixe seu Comentário