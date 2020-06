TECNOLOGIA Conheça o primeiro híbrido da Land Rover Rand Rover Sport une sofisticação e tecnologia

26 JUN 2020 - 16h:54 Por Isabelly Melo

Com detalhes de design mais esportivos e uma postura imponente e potente, o Range Rover Sport foi projetado para causar impacto. O primeiro hibrido da marca, que está disponível na concessionária Land Rover Enzo, em Campo Grande, possui um visual mais limpo, mais dinâmico e contemporâneo desde a nova grade dianteira e as entradas de ar do capô redesenhadas até as opções de rodas elegantes e esportivas.

O modelo conta com uma linha de motores potentes, que proporciona desempenho excepcional na estrada. O motor V8 de 5.0 litros Supercharged a gasolina oferece 525 cv de potência, enquanto a combinação do avançado motor Ingenium a gasolina com um motor elétrico marca o desempenho notável do Range Rover Sport PHEV.

Além de todo desempenho, a Sport tem um grande diferencial ao unir o sistema multimídia Touch Pro Duo, integrando de forma elegante duas telas touchscreen de 10” de alta definição. Use o Touch Pro Duo junto com o Head-up Display opcional* a cores e Tela Interativa do Motorista para ver e interagir com diversos recursos ao mesmo tempo.

