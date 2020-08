VIAGEM DE SABORES Conheça um mercado local na Transilvânia O conceito “farm to table”, da fazenda a mesa nunca foi tão importante

18 AGO 2020 - 10h:06 Por Paulo Machado/Isabelly Melo

Muitas vezes a gastronomia gira em torno dos grandes mercados e a comida processada, que tantas vezes faz parte do dia a dia corriqueiro. Hoje, mais do que nunca, em épocas de pandemia, se valoriza de forma muito mais evidente o consumo do produto local.

O conceito “farm to table”, da fazenda a mesa nunca foi tão importante. Desta forma somos mais saudáveis, e também privilegiamos quem produz localmente, ajudando a fortalecer a cadeia produtiva de nosso entorno.

Conheça um pouco desse trabalho, no mercado: Plaza Astra, em Brasov, Romenia, local que visitei e conheci pessoas incríveis que comercializam seus produtos autóctones de maneira orgânica e convencional.

Serviço:

Açougue Ferma Catean

Plaza Astra - Brasov, Transilvania, Romenia.