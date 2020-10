MS 43 ANOS Conhecimento é chave para desenvolver turismo de experiência Analista do Sebrae-MS diz que o foco é valorizar pequeno empreendedor e incentivar modalidades importantes do Turismo em MS

8 OUT 2020 - 13h:25 Por Thais Cintra/ CBN

A rodada de entrevistas com dirigentes e representantes de setores importantes de Mato Grosso do Sul, continua em alusão aos 43 anos de criação do Estado. A analista técnica do Sebrae-MS, Isabella Montello, foi a convidada do programa CBN Campo Grande nesta quinta-feira (09). Ela trouxe informações sobre a situação atual do turismo e da economia.

Segundo a profissional, MS tem muito potencial para crescer economicamente e as empresas de pequeno porte, irão fazer a diferença na experiência dos turistas. “A matriz econômica do Estado está no agronegócio, mas o turismo também busca desenvolvimento, onde você consegue trazer recursos novos, inclusive para empresas menores. Temos consolidado os destinos como Bonito e Pantanal que tem apelo mundial, e é considerado tão místico quanto a Amazônia”, afirmou.

Ela também reforça que grandes players impulsionam o cenário atual e que a região norte do Estado ainda não foi bem explorada. “A Retomada vem para integração regional entre rodovias e estrada. A tendência será conseguir integrar mais destinos, como Bonito que é um dos melhores pontos turísticos do mundo”, finalizou. Confira a entrevista: