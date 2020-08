RCN E CBN EM AÇÃO LIVE 2020 Conjunto de medidas do programa Pró-Brasil devem garantir investimentos, diz ex-ministro Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruck, Maílson fez raio-x do Brasil no mercado mundial

25 AGO 2020 - 20h:16 Por Marcus Moura, Isabelly Melo e Giovanna Dauzacker

O Pró-Brasil é um megapacote de medidas sociais e econômicas que será lançado pelo Governo Federal para reformular algumas políticas públicas e de investimentos possibilitando a atração de capital privado para a retomada da economia. Na visão do ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, o ministro Paulo Guedes trabalha junto com a equipe econômica a fim de estabelecer mudanças estruturantes sem furar o famigerado teto de gastos.

Ao secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Jaime Verruck, Maílson da Nóbrega ressaltou a importância do conjunto de medidas. “O Guedes conseguiu transformar essa ideia no conjunto de medidas que tem a ver com marcos regulatórios do gás natural, reformulação do Minha Casa, Minha Vida e a criação do Programa Renda Brasil, que substituirá o Bolsa Família. Uma série de ações que tem que ter o mínimo de coordenação para produzir o mesmo efeito”, salientou.

Com o Pró-Brasil, o Governo Federal investiria apenas cerca de R$ 10 bilhões no setor de infraestrutura, o que não colocaria a administração de Jair Bolsonaro numa situação periclitante no que tange o teto de gastos.

Maílson ainda falou sobre a relação com o mercado chinês e lembrou que o crescimento do gigante asiático é bom tanto para o Brasil, quanto para Mato Grosso do Sul, já que somos grandes parceiros comerciais.