OPINIÃO CBN Consenso afasta risco de prorrogação de mandatos Mesmo não havendo ainda consenso quanto à data das eleições, é certo que elas se realizam este ano

26 JUN 2020 - 12h:10 Por Guilherme Filho/Isabelly Melo

A democracia venceu. O Congresso Nacional vai decidir de adia ou não e para quando adia as eleições deste ano, sem, contudo, se pensar em prorrogação de mandatos. A pandemia não vai servir de pretexto para alterações no calendário das eleições de dois em dois anos. Discute-se a data, mas não se discute mais prorrogação. A reforma política terá que ser feita, quando for feita, sem pretextos ou subterfúgios.