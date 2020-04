EFEITO CORONA Consórcio Guaicurus encontra desafio em passageiros que não querem seguir orientações Orientação é que ônibus circulem com as pessoas sentadas, mas nem todos respeitam, segundo João Rezende

14 ABR 2020 - 14h:30 Por Ingrid Rocha/CBN

Na semana passada os ônibus voltaram a circular para o público em geral em Campo Grande. Ao todo são 270 veículos circulando por dia na Capital, exceto em feriados. Segundo o Consórcio Guaicurus, na terça-feira (07) da semana passada 49.351 passageiros pegaram transporte público. Para poder circular na Capital diversas orientações foram passadas, entre elas, em relação aos assentos dentro dos veículos. Os ônibus só podem circular com passageiros sentados, não é permitido passageiros em pé no veículo. De acordo com o diretor-presidente do Consórcio, João Rezende, tem passageiros que não estão respeitando as recomendações e não aceitam descer de veículos que já estão com todos os assentos ocupados. Ainda segundo o diretor presidente, nos próximos dias pode ter alteração nos horários de alguns ônibus. Ouça os detalhes na reportagem: