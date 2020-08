EFEITO CORONA Consórcio manterá plano de saúde para trabalhadores atingidos por dispensa em massa Sindicato da categoria estima que cerca de 320 funcionários foram demitidos desde o início da pandemia

14 AGO 2020 - 08h:31 Por Marcus Moura/CBN

Consórcio Guaicurus e o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo Urbano de Campo Grande acolheram propostas do Ministério Público do Trabalho (MPT) para compensar 157 trabalhadores dispensados durante a pandemia de Covid-19. Pelo acordo entregue à instituição nesta quinta-feira (13), o consórcio se compromete a manter, até novembro deste ano (data-base da categoria), o Programa de Agendamento Médico e Exames para funcionários demitidos. A empresa ainda disponibilizará cartão especial a ex-funcionários para uso no transporte coletivo de segunda a sexta-feira, abastecido com quatro créditos por dia. (Com assessoria). Confira: