União dá aval e ponte que liga MS ao Paraná terá processo para estudo de viabilidade Conclusão da obra deve encurtar 120 quilômetros acesso a ferrovia em Maringá

23 OUT 2020 - 16h:44 Por Marcus Moura/CBN

O Ministério da Infraestrutura autorizou a elaboração do EVTEA (Estudo de Viabilidade Técnica Econômica e Ambiental) para a construção da ponte sobre o Rio Paraná, que vai ligar Mato Grosso do Sul ao Paraná. A medida chancelada pelo ministro Tarcísio Freitas vai resultar também na duplicação de trechos de rodovias nos dois estados.

Segundo previsto em projeto, haverá a duplicação na BR-376 entre os trechos do KM - 101, dentro de MS, até o Trevo de Nova Londrina, no estado vizinho. O obra também será realizada na PR 577, do KM – 20 ligando o município sul-mato-grossense de Taquarussu até os estados da região sul.

“A medida prevê a federalização de um trecho de 30 km da MS 473 e deve encurtar em 120 quilômetros o acesso ao modal rodoferroviário em Maringá, favorecendo o escoamento da produção agrícola de Taquarussu e fomentando o desenvolvimento econômico da região e municípios vizinhos”, comentou o secretário Jaime Verruck, da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar).

O titular da Semagro participou de videoconferência com o ministro Tarcísio Freitas, além de parlamentares e representantes do setor produtivo do Paraná, na qual foi discutido o pedido, feito pelos governadores Reinaldo Azambuja (MS) e Carlos Ratinho (PR). Também participou da videoconferência o assessor de Logística da Semagro, Lúcio Lagemann.