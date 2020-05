CENÁRIO CBN DESAFIOS E PERSPECTIVAS 2020 Construtora mantém projetos e investimentos em MS Empresa que está há 20 anos em Mato Grosso do Sul está com cinco empreendimentos

7 MAI 2020 - 12h:36 Por Redação/CBN

A construção civil é considerada um dos segmentos mais importantes e estratégicos para a economia brasileira, por conta da geração de emprego e também pela movimentação econômica. Em Mato Grosso do Sul, a construtora Tecol informou que não alterou o cronograma de projetos e manteve a execução dos 5 projetos que já estavam em andamento no Estado, sendo quatro em Campo Grande e mais um em Três Lagoas.

O diretor da Tecol, Marcos Luiz de Oliveira, participou do Cenário CBN 2020 - Desafios e Perspectivas e falou sobre as adequações que o mercado vem fazendo por conta da pandemia do novo coronavírus. Falou também sobre a postura do governo federal diante da crise e sobre os créditos que estão sendo disponibilizados para o setor. Confira.