TRIBUTAÇÃO ICMS cobrado na gasolina leva em conta valor mais alto que os das bombas Roberto Oshio, da ACICG, comenta política tributária dos combustíveis e impactos para o consumidor

6 MAI 2020 - 14h:30 Por Marcus Moura/ CBN

O Governo Federal quer aumentar o imposto sobre a gasolina para tornar o etanol mais competitivo no cenário de crises, porém será que essa medida é realmente a mais indicada para o momento? No mesmo cenário, você sabia que os consumidores pagamos ICMS (Impostos sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) dos combustíveis aqui no Estado com um preço maior do que o é cobrado nas bombas? Sobre estes assuntos nós conversamos com o 1° secretário da ACICG (Associação Comercial e Industrial de Campo Grande), Roberto Oshiro. Confira: