VIVA CASA CBN Consumo consciente é importante para a natureza e para o bolso Em época de quarentena, com toda família reunida é preciso ter planejamento para evitar desperdício

18 ABR 2020 - 09h:30 Por Luciane Mamoré/Ingrid Rocha

O Viva Casa deste sábado (18), falou sobre o uso consciente dos recursos naturais, muitos deles estão à mão dentro de casa, como é o caso da energia elétrica. A jornalista, Luciane Mamoré entrevistou o diretor comercial da Companhia de Energia Elétrica em Mato Grosso do Sul, Helier Fioravante. Ele deu dicas de como melhor consumir para evitar acidentes e gasto excessivo, entre outros assuntos.

O programa abordou também o crescimento da interação digital e o ‘boom’ das lives pelas redes sociais. A diretora de conteúdo da CASACOR falou sobre a exposição virtual da marca e como organizar as mais de 20 mostras espalhadas pelas Américas.

O Viva Casa abriu mais uma vez espaço para as ações solidárias falando sobre o trabalho do Amigos do Coração que está arrecadando donativos e doações financeiras para a Clinica da Alma, que recolheu em Campo Grande, mais de 300 pessoas em condição de rua. O contato para que puder ajudar é o (67) 99663.9772.