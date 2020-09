CBN ECONOMIA Consumo de etanol dispara em MS e biocombustível é mais vantajoso na Capital Volme consumido em julho foi 8% maior que no mesmo período do ano passado

14 SET 2020 - 14h:39 Por Marcus Moura/CBN

Após quedas significativas no uso de combustíveis por conta do isolamento da população com a pandemia do novo coronavírus, o consumo de etanol hidratado dá sinais de recuperação em Mato Grosso do Sul, conforme informações da Biosul (Associação de Produtores de Bioenergia de Mato grosso do Sul). No mês de julho, foram consumidos 9,1 milhões de litros do biocombustível, volume 8% maior com relação ao mesmo mês em 2019 quando registrou 8,4 milhões de litros. Em Campo Grande, o combustível é mais vantajoso de diversos postos de combustíveis. Confira: