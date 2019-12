ECONOMIA Conta de energia elétrica pode aumentar durante as férias Confira dicas para não ter um susto com o valor da fatura no fim do mês

26 DEZ 2019 - 09h:38 Por Isabelly Melo

Confira dicas para não ter um susto com o valor da fatura no fim do mês - Imagem ilustrativa Férias e a garotada aproveita para jogar vídeo game, ver vídeos, filmes, séries, e várias outras atividades que impactam diretamente no uso da energia elétrica. Com isso, a conta nesse período do ano pode sofrer ajustes, inclusive aumentos inesperados. Além disso, com a chegada do verão o uso de ventiladores, ar condicionados e outros aparelhos aumentam, elevando a demanda de energia elétrica. E para não ter um susto na hora de pagar a conta, de acordo com o diretor comercial da Energisa-MS, Helier Fioravante, o ideal é controlar o uso de aparelhos eletrônicos, além de não deixar luzes acessas sem necessidade e outras atitudes que podem evitar um aumento inesperado. Esses cuidados devem ser mantidos durante todo o ano, pois além de equilibrar a fatura mensal, auxiliam o meio ambiente, evitando o gasto desnecessário de energia elétrica. Para tanto, vale algumas dicas, como a troca das lâmpadas incandescentes para as de led. Ouça a matéria completa:

Deixe seu Comentário