ENERGIA Conta de luz pode aumentar durante as férias Conta nesse período do ano pode sofrer ajustes, inclusive aumentos inesperados

28 DEZ 2019 - 07h:30 Por Isabelly Melo

Durante o período de férias as crianças tendem a ficar mais tempo dentro de casa, jogando vídeo game, assistindo filmes, e outras atividades que impactam diretamente no uso da energia elétrica. Com isso, a conta nesse período do ano pode sofrer ajustes, inclusive aumentos inesperados.

De acordo com o diretor comercial da Energisa, Helier Fioravante, o ideal nesse período é controlar o uso de aparelhos eletrônicos, além de não deixar luzes acessas sem necessidade. “Abrir as janelas no lugar do ar ou ventilador, usar a iluminação natural durante o dia, trocar lâmpadas incandescentes por lâmpadas de LED”, orienta o diretor.

Esses cuidados devem ser mantidos durante todo o ano, pois além de equilibrar a fatura mensal, auxiliam o meio ambiente, evitando o gasto desnecessário de energia elétrica.