€SALTO€ Contaminação por Covid-19 aumenta em Campo Grande e preocupa Saúde De um dia para o outro, o crescimento de casos foi de 1000% e chamou atenção das autoridades. Na sexta, 48 novos casos

13 JUN 2020 - 09h:15 Por Redação

A "explosão" do número de casos de contaminação pelo novo coronavírus em Campo Grande está preocupando as autoridades estaduais sobretudo pela proporção verificada nos dois últimos boletins epidemiológicos. Na quinta-feira (11) a cidade registrou surpreendentes 126 casos novos em 24 anos, quando no dia dia anterior (10) foram registrados apenas 12.

O crescimento se confirmou na sexta-feira, com 48 novos casos em 24 horas. A média que não passava de 15 por dias há uma semana, chegou a 80, se sorem considerados apenas os dois últimos dias.

Há uma semana, a Capital registrou apenas 22 casos. O crescimendodos casos em Campo Grande influiu também na estatistica estadual, elevando para 256 e 148 casos nos dois últimso dias, os maiores números até agora verificados.

A preocupação das autoridades é o surgimento de um novo epicentro estadual da pandemia depois dos focos verificados em Guia Lopes da Laguna e Dourados. Nesses dois municípios a principal causa da propagação foram os frigoríficos que fucionavam nessas cidades. Em Campo Grande a Secretaria Municipal de Saúde atribuiu o crescimento dos casos ao aumento de testes e ao resultado atrasado de exames que foram feitos em dias anteriores.