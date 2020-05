OPINIÃO CBN Contas municipais no limite da responsabilidade Apesar do corte nas despesas com pessoal e do aumento da arrecadação, as contas da prefeitura estão no limite da responsabilidade fiscal

26 MAI 2020 - 11h:28 Por Guilherme Filho/Isabelly Melo

Apesar do corte nas despesas com pessoal e do aumento da arrecadação, as contas da prefeitura estão no limite da responsabilidade fiscal - Isabelly Melo Nos primeiros quatro meses do ano, em plena pandemia, a arrecadação de Campo Grande, cresceu 10%. Com o corte nos salários e redução de despesas, no entanto não foi suficiente para equilibrar, pois a Prefeitura continua afirmando que pode ter dificuldade para pagar salários se não chegar loco a ajuda de R$ 150 milhões do governo federal.

