CAMPO GRANDE Contrato para construção de piscina olímpica é assinado No total serão investidos R$ 6,3 milhões nas obras

23 DEZ 2019 - 12h:00 Por Ingrid Rocha/CBN

Na manhã desta segunda-feira (23), foi assinado o contrato para construção da piscina olímpica de Campo Grande. A piscina terá 50 metros, 10 reais, cobertura, iluminação e arquibancada fixa. O investimento é de R$ 6,3 milhões, sendo R$ 6 milhões da Secretaria Especial do Esporte, do Ministério da Cidadania, e R$ 300 mil de contrapartida da Prefeitura de Campo Grande. Confira a entrevista com o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra: