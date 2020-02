ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Contribuintes já negociaram R$ 192 mi em dívidas por meio do Refis Expectativa da secretaria Estadual de Fazenda é de arrecadar cerca de R$ 50 milhões em ICMS com o Refis

12 FEV 2020 - 16h:44 Por Beatriz Magalhães/CBN

Contribuintes já negociaram R$ 192 milhões em dívida por meio do Programa de Recuperação de Créditos Fiscais - Refis do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS.

De acordo com o Secretário Estadual de Fazenda, Felipe Mattos, até o final de janeiro foi contabilizado pela Secretaria de Fazenda a entrada de R$ 24 milhões nos cofres público do total de R$ 192 milhões negociados. A expectativa é de arrecadar em ICMS, com o Refis, entre R$ 40 milhões a R$ 50 milhões. Confira: