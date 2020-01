ENTREVISTA CBN Contribuintes podem resgatar resíduo do IRPF a partir de 15 de janeiro Delegado da Receita Federal em Mato Grosso do Sul, Edson Ishikawa, fala sobre consulta ao lote residual aberto pela nesta semana

10 JAN 2020 - 14h:42 Por Redação/CBN

A Receita Federal liberou na quarta-feira (8) a consulta a um lote de restituição do Imposto de Renda de 2008 a 2019 e 185 mil contribuintes em todo o país devem receber as restituições. São contribuintes que caíram na chamada “malha fina” mas, regularizaram a situação.

E para falar sobre a restituição, a CBN Campo Grande conversou com o delegado da Receita Federal em Mato Grosso do Sul, Edson Ishikawa.

Saiba como identificar se você tem direito à restituição: