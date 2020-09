POLÍTICA Convenção do PSB confirma apoio a reeleição de Trad Chapa proporcional será incompleta com 29 nomes na disputa do Legislativo

14 SET 2020 - 17h:20 Por Gabi Couto/CBN/Assessoria de Imprensa

Na tarde quente desta segunda-feira a Comissão Provisória do Partido Socialista Brasileiro (PSB) de Campo Grande, presidida pelo vereador Carlos Augusto Borges (PSB), aprovou a chapa de vereadores com 29 candidatos e a coligação na Majoritária com o PSD em apoio à reeleição do prefeito Marquinhos Trad e vice. Carlão deu a abertura a Convenção Partidária às 9 horas na sede do diretório estadual da Legenda e na solenidade de encerramento às 15 horas ressaltou a união das duas siglas pelo bem de Campo Grande.

“Essa parceria é pelo bem da nossa Capital que tem avançado apesar das dificuldades enfrentadas, mesmo com uma Pandemia. Vamos unir forças por nossa gente, pela qualidade de vida de todos os campo-grandenses. Vamos mostrar através da nossa chapa de vereadores um grande potencial para elegermos pelo menos três vereadores”, disse Carlão.

O prefeito Marquinhos Trad compareceu ao fechamento da convenção, mas não fez uso da palavra em respeito a legislação eleitoral, já o presidente estadual do PSB, o médico cardiologista Ricardo Ayache fez um discurso acalorado em defesa da reeleição do prefeito Marquinhos Trad.

“O PSB optou por ficar com o Marquinhos porque ele trouxe o equilíbrio que a cidade precisava. E como médico preciso exaltar sua postura como gestor durante a Pandemia do Covid-19, uma situação complexa na saúde e mesmo assim teve atitudes exemplares elevando os leitos de UTI de 100 para 320. Tem feito uma gestão sem escândalos quanto as verbas da saúde, situação que aconteceu em várias cidades do país. Colocou a cidade nos eixos, em meio a crise, a cidade está sendo recapeada, novas Avenidas. Investimentos na área da cultura e lazer com o Reviva Centro e tantos outros importantes investimentos. A união do PSB com o prefeito Marquinhos pela força do trabalho em favor da nossa Capital”, disse Ricardo Ayache.