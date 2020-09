ELEIÇÕES Convenções e campanhas virtuais ganharão espaço em MS Presidente do Tribunal Regional Eleitoral afirma que processo eleitoral digital será monitorado

1 SET 2020 - 12h:06 Por Ginez Cesar/ Thais Cintra CBN

Em tempos de pandemia de coronavírus as convenções partidárias e as campanhas virtuais deverão ser a solução para que o processo eleitoral tenha os prazos cumpridos este ano. Em entrevista ao quadro CBN Direito, na Rádio CBN Campo Grande, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, João Maria Lós falou sobre as regras eleitorais para este ano.

O desembargador também destacou como será todo o processo de preparação eleitoral por conta da pandemia e que a Justiça Eleitoral contratou uma consultoria especializada para preparar todos os protocolos de biossegurança para permitir que funcionários e voluntários trabalhem sem risco.

Lós ainda adiantou que o sistema de biometria não será utilizado nas eleições deste ano para agilizar a votação e evitar o contato entre eleitores, mesários e equipamentos. Outra novidade é a ampliação de horário de votação, que começara uma hora mais cedo este ano.