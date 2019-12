ASSOCIAÇÃO DOS CRONISTAS ESPORTIVOS Convênio destinará mais de R$37 mil a Associação O valor deriva de parceria firmada entre Governo do Estado e Fundesporte

27 DEZ 2019 - 10h:55 Por Isabelly Melo

Como forma de valorizar o trabalho desempenhado pela imprensa esportiva na cobertura do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional Série A, o Governo do Estado, por intermédio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), destinará R$ 37,3 mil à Associação dos Cronistas Esportivos (Acems). O valor integra o convênio de R$ 820 mil firmado junto aos clubes de futebol que participarão do certame estadual em 2020 e Federação Estadual de Futebol (FFMS).

Conforme o Decreto nº 12.803, de 18 de agosto de 2009, que reorganiza o Fundo de Investimentos Esportivos de Mato Grosso do Sul (FIE/MS), criado pela Lei nº 2.281, de 11 de setembro de 2001, do total dos recursos destinados à execução das ações de cada projeto esportivo, de 5% a 10% deverão ser utilizados em divulgação/publicidade. Para isso, é obrigatória a veiculação das marcas oficiais do Governo do Estado.

“Decidimos, então, para 2020, destinar parte deste recurso obrigatório de publicidade aos cronistas esportivos, verdadeiros heróis e percorrem os quatro cantos do Estado durante três meses de competição para divulgar a competição e levar o melhor da informação aos amantes de futebol. Muitas vezes, esses cronistas têm de tirar dinheiro do próprio bolso para custear as despesas, de deslocamento principalmente”, destaca o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda. O primeiro acordo entre Acems e Governo do Estado foi feito em 2016.

De acordo com o jornalista e presidente da Acems, José Antonio Coca, o auxílio financeiro ajudará a arcar com gastos de transporte, alimentação e hospedagem das equipes de reportagem. “Em Mato Grosso do Sul, os cronistas gerem e mantêm a equipe esportiva durante toda a competição. São poucas as rádios sustentadas por uma empresa, com quadro fixo de funcionários, que banca as despesas, com raras exceções. Para algumas equipes de cronistas, essa ajuda é fundamental, representa até a manutenção da transmissão do campeonato”.

Segundo Coca, o atual vice-presidente Thiago Lopes de Faria assumirá, no dia 2 de janeiro, o comando da entidade responsável pela organização da imprensa na competição e assinará o convênio junto ao Governo do Estado. Neste ano, o certame estadual ocorrerá de 22 de janeiro a 26 de abril.

Para Faria, “o auxílio do Governo do Estado é fundamental, uma conquista de toda a crônica esportiva, uma vez que temos uma dificuldade muito grande de vender o futebol local”. Ele afirma que 121 cronistas fizeram o credenciamento na última edição do Campeonato Sul-Mato-Grossense, incluindo jornalistas (site, TV, impresso), narradores, comentaristas, radialistas, fotógrafos, entre outros profissionais da comunicação.

*Informações Fundesporte