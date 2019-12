NA CAPITAL Convênio que libera recursos para revitalização da antiga rodoviária é assinado Repartições municipais, centro comercial e lanchonetes estão previstos para o local

30 DEZ 2019 - 14h:42 Por Loraine França

A partir de junho do próximo ano a antiga rodoviária de Campo Grande vai passar por obras de revitalização, segundo informado pelo prefeito de Campo Grande, Marcos Marcelo Trad (PSD), que assinou convênio com a Caixa Econômica Federal nesta segunda-feira (30) para liberação dos recursos das obras. O investimento totaliza R$15,6 milhões. No local devem funcionar repartições municipais, centro comercial e lanchonetes.

Saiba mais detalhes sobre o projeto: