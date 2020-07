SOLIDARIEDADE Cooperativas de Campo Grande promovem Drive Thru solidário Todas as pessoas que gostam de solidariedade e pró-atividade também poderão participar das atividades

3 JUL 2020 - 12h:57 Por Redação/CBN

Atitudes simples movem o mundo. Essa frase é o combustível, há mais de 10 anos, do Dia de Cooperar, o Dia C, organizado pelas unidades estaduais e nacional do Sistema OCB, que representam e trabalham pelas cooperativas de diferentes setores de todo o Brasil. Um movimento nacional de estímulo à realização de iniciativas voluntárias e transformadoras ao longo de todo o ano.

Neste sábado, dia (4) Mato Grosso do Sul também vai participar do "Dia C" e mais: todas as pessoas que gostam de solidariedade e pró-atividade também poderão participar das atividades. Em Campo Grande, as cooperativas promovem um "Drive Thru" solidário das 8h às 12h, em três pontos da cidade: Sistema OCB/MS na rua Ceará, 2245, na Vila Célia; Sicredi Agência Parque das Nações na avenida Afonso Pena, 4324, e no Sicoob Ipê MS, localizado na avenida Mato Grosso, 3195.

Segundo o coordenador de Promoção Social do Sistema OCB/MS, Renato Marcelino, os pontos terão toda a estrutura para receber doações de alimentos, agasalhos, itens de higiene e limpeza. As pessoas que realizarem doações, ganharão kits do Dia de Cooperar. "Tudo será feito de forma totalmente segura para que as pessoas possam fazer suas doações sem precisar sair do carro", disse em entrevista à Rádio CBN Campo Grande.