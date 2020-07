BANCO SICREDI Cooperativismo ganha impulso em tempos de desafios No Brasil são 6.828 cooperativas, 14,6 milhões de cooperados e 425,3 mil empregados

3 JUL 2020 - 12h:32 Por Redação/CBN

O Dia Internacional do Cooperativismo será celebrado neste sábado (dia 4) com diversas atividades pelo país. A data é comorada há 97 anos e, há 26 anos, foi adotado pela Organização das Nações Unidas (ONU). De acordo com a ONU, o cooperativismo é um modelo de empreendimento econômico em que os trabalhadores controlam, de forma democrática, o capital resultante do seu trabalho/cooperação. Para as Nações Unidas, como as cooperativas não são centradas no dinheiro e sim nas pessoas, esse modelo não perpetua nem acelera a concentração de capital e distribui a riqueza de forma mais justa.

Um dos segmentos que mais se desenvolvem no cooperativismo é o de crédito. Em entrevista à Rádio CBN Campo Grande nesta sexta-feira, Flávio Araújo, gerente de desenvolvimento e negócios do Sicredi União (MS/MT/TO/BA) destacou os diferenciais das cooperativas de crédito em relação aos bancos tradicionais e também falou da disposição das cooperativas de crédito em apoiar pessoas e empresas nesse momento difícil provocado pela pandemia.