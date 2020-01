CINEMA Coringa lidera lista de concorrentes ao Oscar 2020 Confira a lista de indicados a 92ª edição do Oscar

13 JAN 2020 - 11h:38 Por Luis Vilela com Adoro Cinema

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou hoje (13) a lista de indicações ao Oscar 2020.

Coringa (Joker) liderou as indicações concorrendo em 11 categorias no total, incluindo melhor filme, direção, roteiro adaptado e melhor ator para Joaquin Phoenix. Logo em seguida vêm O Irlandês, Era uma Vez Em... Hollywood, e 1917 com 10 indicações cada.

O documentário brasileiro "Democracia em Vertigem" (Netflix) concorre na categoria documentário. A atriz Sscarlett johansson recebeu a primeira indicação ao Oscar da sua carreira, ela concorre como melhor atriz pelo filme "Histórias de um Casamento".

Outro destaque é que o filme "Frozen 2" não ficou entre os indicados de melhor animação.

A cerimônia de premiação do Oscar 2020 acontece em 9 de fevereiro. Confira todos os indicados abaixo:

MELHOR FILME

Ford vs Ferrari

O Irlandês

Jojo Rabbit

Coringa

Adoráveis Mulheres

História de um Casamento

1917

Era Uma Vez Em... Hollywood

Parasita

MELHOR DIREÇÃO

Martin Scorsese - O Irlandês

Todd Phillips - Coringa

Sam Mendes - 1917

Quentin Tarantino - Era Uma Vez Em... Hollywood

Bong Joon Hoo - Parasita

MELHOR ATRIZ

Cynthia Erivo - Harriet

Scarlett Johansson - História de um Casamento

Saoirse Ronan - Adoráveis Mulheres

Renee Zelwegger - Judy

Charlize Theron - O Escândalo

MELHOR ATOR

Antonio Banderas - Dor e Glória

Leonardo DiCaprio - Era Uma Vez Em... Hollywood

Adam Driver - História de um Casamento

Joaquin Phoenix - Coringa

Jonathan Pryce - Dois Papas

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE

Kathy Bates - O Caso Richard Jewell

Laura Dern - História de um Casamento

Scarlett Johansson - Jojo Rabbit

Florence Pugh - Adoráveis Mulheres

Margot Robbie - O Escândalo

MELHOR ATOR COADJUVANTE

Tom Hanks - Um Lindo Dia na Vizinhança

Anthony Hopkins - Dois Papas

Al Pacino - O Irlandês

Joe Pesci - O Irlandês

Brad Pitt - Era Uma Vez Em... Hollywood

MELHOR ROTEIRO ORIGINAL

Entre Facas e Segredos

História de um casamento

1917

Era Uma Vez Em... Hollywood

Parasita

MELHOR ROTEIRO ADAPTADO

O Irlandês

Jojo Rabbit

Coringa

Adoráveis Mulheres

Dois Papas

MELHOR FILME INTERNACIONAL

Corpus Christi

Honeyland

Os Miseráveis

Dor e Glória

Parasita

MELHOR ANIMAÇÃO

Como Treinar Seu Dragão 3

I Lost My Body

Klaus

O Link Perdido

Toy Story 4

MELHOR FOTOGRAFIA

O Irlandês

Coringa

O Farol

1917

Era Uma Vez Em... Hollywood

MELHOR MONTAGEM

Ford vs Ferrari

O Irlandês

Jojo Rabbit

Coringa

Parasita

MELHOR DIREÇÃO DE ARTE

O Irlandês

Jojo Rabbit

1917

Parasita

Era Uma Vez Em... Hollywood

MELHOR FIGURINO

O Irlandês

Jojo Rabbit

Coringa

Adoráveis Mulheres

Era Uma Vez Em... Hollywood

MELHOR MAQUIAGEM

O Escândalo

Coringa

Judy

Malévola

1917

MELHORES EFEITOS VISUAIS

Vingadores: Ultimato

O Irlandês

O Rei Leão

1917

Star Wars: A Ascensão Skywalker

MELHOR EDIÇÃO DE SOM

Ford vs Ferrari

Coringa

1917

Era Uma Vez Em... Hollywood

Star Wars: A Ascensão Skywalker

MELHOR MIXAGEM DE SOM

Ad Astra

Ford vs Ferrari

Coringa

1917

Era Uma Vez Em... Hollywood

MELHOR CANÇÃO ORIGINAL

"I Can’t Let You Throw Yourself Away" - Toy Story 4

"I’m Gonna Love Me Again" - Rocketman

"I’m Standing With You" - Breakthrough

"Into the Unknown" - Frozen 2

"Stand Up" - Harriet

MELHOR TRILHA SONORA

Coringa

Adoráveis Mulheres

História de Um Casamento

1917

Star Wars: A Ascensão Skywalker

MELHOR DOCUMENTÁRIO

Indústria Americana

Democracia em Vertigem

The Cave

Honeyland

For Sama

MELHOR DOCUMENTÁRIO EM CURTA METRAGEM

In the Absence

Learning to Skateborad in a War Zone (If You're a Girl)

Life Overtakes Me

St. Louis Superman

Walk Run Cha-Cha

MELHOR CURTA METRAGEM

Brotherhood

Nefta Footbal Club

A Sister

The Neighbor's Window

Saria

MELHOR ANIMAÇÃO EM CURTA METRAGEM

Dcera (Daughter)

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister