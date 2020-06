MOTORS Corolla 2021, o queridinho do campo-grandense numa versão Hibrída Tecnologia, conforto e segurança são os diferenciais do sedan

29 JUN 2020 - 17h:08 Por Isabelly Melo

Lançado no Brasil em setembro do ano passado, o Toyota Corolla chega à sua 12ª geração no mercado brasileiro em grande estilo, tanto na parte estética como na motorização e tecnologia.

A versão Altis Premium, disponível a pronta entrega na concessionária Toyota Kampai, em Campo Grande, traz couro nas cores cinza escuro e bege no revestimento dos bancos e em detalhes dos painéis de portas. O painel principal é coberto por material emborrachado que imita couro, além de detalhes cromados, contando ainda com instrumentos analógicos e digitais, com o computador de bordo ao centro.

O sedan vem equipado com pacote de segurança Toyota TSS™, que possui eficientes itens como o assistente de pré-colisão, sistema de alerta de mudança de faixa e o farol alto automático, que proporcionam tranquilidade a todos a bordo, além do controle adaptativo de velocidade cruzeiro.

Na parte do motor, o Corolla conta com sistema Híbrido Flex com 101 cavalos de potência no motor a combustão e 72 no motor elétrico. Torque de 14,5 Kgf.m no motor a combustão (abastecido 100% com etanol) e 16,6 Kgf.m no elétrico.

Em relação a espaço, o sedan teve pequenas alterações nas dimensões e manteve o volume do porta-malas, de 470 litros de capacidade. O espaço interno é bom, com bancos dianteiros confortáveis e ainda com ajustes elétricos no banco do motorista.

