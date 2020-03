CBN MOTORS Coronavírus muda panorama automotivo no Brasil Nelson Silveira, diretor de comunicação da GM, fala dos disafios e perspectivas do segmento

28 MAR 2020 - 09h:50 Por Gabi Couto/CBN

No programa deste sábado (28) Paulo Cruz conversou com Nelson Silveira, diretor de comunicação da General Motors Mercosul, sobre os desafios que as montadoras enfrentarão num futuro bem próximo.Saiba também como foi o primeiro lançamento totalmente virtual feito pela montadora.

Veja ainda os cuidados necessários para manter seu automóvel em dia em tempo de quarentena.