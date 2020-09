INCêNDIO NO ATACADÃO Coronel Carminati diz que trabalho de rescaldo evitou estragos maiores Ação dos bombeiros e brigada de incêndio foi fundamental para chamas não se alastrarem às residências do entorno

14 SET 2020 - 14h:15 Por Thais Cintra/ CBN

Mais de 365 mil litros de água foram utilizados para conter as chamas do incêndio na rede de supermercados Atacadão da avenida Duque de Caxias em Campo Grande, no fim da tarde deste domingo (13). Equipes do Corpo de Bombeiros passaram a madrugada trabalhando no combate às chamas que por pouco não atingiram casas em volta do local.

Segundo o coronel responsável pelas equipes do Corpo de Bombeiros - MS, Fernando Carminati, o trabalho intenso durante toda a madrugada exigiu preparo físico dos profissionais e brigadistas que atuaram no combate ao fogo e à fumaça tóxica que se espalhou por toda a região. Nesta segunda-feira (14), a CBN Campo Grande entrou em contato por telefone com Carminati, que esclareceu quais procedimentos foram adotados no rescaldo para conter as chamas, uma vez que o calor intenso dificulta o trabalho dos bombeiros.

“Os militares possuem uma roupa específica, mas ainda assim há um desgaste muito intenso, pois o equipamento molhado pesa mais de 20 kg. A ação exige muito esforço dos bombeiros que agora, trabalham com retroescavadeira para retirar entulhos e resfriar o local. Ainda não há informações oficiais sobre a causa do incêndio, e só um laudo técnico feito pela perícia vai poder dizer o motivo ”, explicou. Confira: